Diretor do Depasa se defende de foto de churrasco em sua chácara

O diretor-presidente do Depasa, Sebastião Fonseca, esclareceu nesta segunda-feira (25) sobre imagem de churrasco com aglomeração em sua chácara. A foto correu as redes sociais no sábado (23) por mostrar suposta desobediência às recomendações de isolamento do próprio governo onde Tião, como é chamado, trabalha.

O gestor informou que o evento se tratou de pausa para almoço da equipe que diariamente realiza desinfecção de espaços públicos. Naquela data, eles estariam fazendo a limpeza dos prédios do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Fonseca explicou ainda que não participou do churrasco, pois reside na cidade. Ele apenas cedeu o local, situado na rodovia AC-40, aos servidores. O gestor criticou a publicação.

“Ninguém tá brincando de serviço não. Isso é um desrespeito ao trabalho desse pessoal. É desumana uma campanha dessa. Totalmente sem nexo. Não conhecem quem é a pessoa e já começam a esculhambar”.

A imagem é uma selfie do chefe do departamento comercial do Depasa e uma das secretárias do presidente, com a legenda “Tarde ótima com os amigos de trabalho”. Ao fundo aparecem outras seis pessoas – algumas sem máscara.

Confira a nota de esclarecimento:

“Sobre denúncia de churrasco entre diretoria e servidores do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca, vem a público esclarecer que, atualmente, reside na cidade, e o local foi cedido para que uma das equipes pudesse se alimentar durante intervalo do plantão de sábado.

Uma das pessoas na foto é o atual coordenador da ação de desinfecção. Diferente do que afirmam os comentários nas redes sociais , a equipe fazia uma pausa para o almoço, após realizar a desinfecção dos prédios do Idaf.

A ação de desinfecção é realizada diariamente, principalmente à noite e durante as madrugadas, conforme necessidade e possibilidade de atendimento a todas as demandas.

Sebastião Fonseca

Diretor-presidente do Depasa.

