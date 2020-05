Com baixo estoque de testes, UPA do 2º Distrito adota racionamento de exames para Covid-19

Atualmente, o Acre já ultrapassou mais de 4 mil casos de pessoas infectados pelo novo coronavírus segundo o boletim deste domingo, 24, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Mas ao que tudo indica, esse número pode ser ainda maior.

Uma paciente que não quis se identificar entrou em contato com o ac24horas nesta segunda-feira, 25, para relatar que foi a UPA do 2º Distrito realizar o teste do Covid-19, mas ao chegar lá, não pode realizar o exame.

O ac24horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), onde comunicou que em razão do baixo número de kits disponíveis neste momento na UPA do Segundo Distrito, a unidade foi obrigada a limitar o número de testes para Covid-19 a pacientes que necessitem de internação e também para aqueles que estão de acordo com o período do surgimento dos sintomas a partir da possível contaminação.

“Segundo a gerência da unidade, não está faltando material, mas o racionamento é necessário até a chegada de mais kits, justamente para evitar a interrupção total dos testes”, afirmou.