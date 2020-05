Boletim corrige informação e diz que Manoel Urbano segue sem casos de Covid-19

O boletim informativo diário da situação epidemiológica da Covid-19 no Acre, divulgado pela secretaria estadual de Saúde (Sescre), corrigiu a informação de que o município de Manoel Urbano já teria confirmado seu primeiro caso de infecção polo novo coronavírus. Os dados atualizados no final da tarde desta segunda-feira, 25, asseguram que a cidade não tem nenhum caso positivo.

Portanto, dois municípios acreanos seguem sem nenhuma confirmação (Jordão e Manoel Urbano), uma vez que a secretaria municipal de saúde de Porto Walter confirmou nesta segunda o primeiro caso registrado, que deve ser informado no boletim desta terça-feira (26).

Segundo informações da saúde de Manoel Urbano, houve um equívoco no último domingo, 24, quando a Sesacre computou para a cidade o caso positivo de um morador que, na verdade, seria de Sena Madureira. “Foi apenas um erro de endereço no qual a pessoa é residente de Sena Madureira”. A correção veio no boletim desta terça-feira.

O Acre chegou ao total de 4.501 pessoas contaminadas pelo vírus e 97 óbitos decorrentes de complicações da doença.