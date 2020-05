Avó de Marcus Viana morre no Hospital Santa Juliana, vítima de Covid-19

A avó do ex-prefeito de Rio Branco Marcus Viana é a mais nova vítima fatal da Covid-19 no Acre.

Riza Tereza Bulhões Medice, dona Tetê, como era conhecida, tinha 88 anos e estava internada no Hospital Santa Juliana com Covid-19

Na noite desta segunda-feira, o quadro de saúde de da idosa piorou e por volta das 20h30, Dona Tetê faleceu.

Por ironia do destino, os dois candidatos que protagonizaram a disputa das últimas eleições compartilham a dor da perda de uma avó com apenas um dia de diferença, já que a avó do governador Gladson Cameli faleceu neste domingo, 24, em Manaus.