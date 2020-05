Auxílio: Caixa credita nesta segunda benefício a mais 7,8 milhões de trabalhadores

Veja quem recebe nesta segunda:

Primeira parcela: 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em agosto

Segunda parcela: 5,2 milhões trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram através do aplicativo e do site, e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em setembro e outubro

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br .

O calendário do pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial começou na segunda-feira (18) e seguirá até 13 de junho. O calendário da terceira parcela, que estava prevista para maio, continua sem definição .

São 3 calendários:

1. Calendário para depósito em poupança social

2. Calendário para pagamento aos beneficiários do Bolsa Família

Ainda segundo a Caixa, foram processados pela Dataprev até este sábado 101,2 milhões de cadastros, dos quais 59 milhões foram considerados elegíveis – destes, 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 10,5 milhões do Cadastro Único e 25,4 milhões de trabalhadores que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa.