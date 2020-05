Audiência vai discutir ações de combate ao Covid-19 no Juruá

A Assembleia Legislativa deve promover nesta segunda-feira, às 15h30, uma audiência pública para discutir ações de combate ao Covid-19 na região do Vale do Juruá. O encontro ocorrerá virtualmente por meio da plataforma de videoconferência e contará com a participação de prefeitos da região, senadores, deputados federais.

Como o governador Gladson Cameli está em Manaus, participando do velório de sua avó, Marieta Messias, que faleceu neste domingo, 24, o vice-governador Major Rocha e o secretário de saúde do Estado, Alysson Bestene, representarão o Palácio Rio Branco.

A sessão será presidida pelo presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas).