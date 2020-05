Apesar de rodízio aumentar índice de isolamento social, meta de 70% está longe de ser alcançada

O rodízio de veículos foi implantado pela prefeitura de Rio Branco como mais uma alternativa para aumentar o índice de isolamento social, apontado pelas autoridades de saúde como a forma mais eficaz para conter o crescimentos dos casos de Covid-19 na capital acreana.

Os números do primeiro final de semana desde que o sistema foi implantado demonstram que apesar do rodízio ajudar, os índices em Rio Branco estão longe do ideal.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o ideal para barrar o aumento dos casos é um isolamento social de 70% da população.

Neste último sábado, 23, onde apenas os veículos de placas ímpares puderam rodar, o índice foi 51%. Comparado ao índice do sábado, dia 16, o crescimento do isolamento foi de 1,3%.

Já no domingo, 24, o aumento comparado como o domingo anterior foi de 7,58%.

A prefeitura de Rio Branco, por meio da RBTrans divulgou números que indicam que não houve aumento no número de usuários do trasporte coletivo na capital após a implantação do rodízio de veículos.

No dia 18 de maio, primeiro dia útil após a ação do sistema, quase 10 mil pessoas usaram o transporte público em Rio Branco, cerca de 400 pessoas à menos que o registrado no mesmo dia da semana anterior.

Com informações da prefeitura de Rio Branco.