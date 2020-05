Polícia Militar vai completar 104 anos de criação nesta segunda com live pelo Facebook

No dia 25 de maio de 1916 era criada a Polícia Militar do Acre.

Nesta segunda-feira, por conta da pandemia da Covid-19, não será possível celebrar com em anos anteriores. O desfile militar que tanto encanta, principalmente as crianças, não vai poder ser realizado por conta do decreto que proíbe aglomerações.

Mesmo assim, a corporação não vai deixar a data passar em branco. Se as pessoas não vão poder assistir de forma presencial mais uma apresentação da “Furiosa”, como é chamada a banda da PM, que tal levar a música até as casas das pessoas?

Pois é isso que vai acontecer. A data vai ser celebrada por meio das redes sociais. A partir das 16 horas, a banda da Polícia Militar fará um musical para comemorar a data festiva. O anúncio é de que, além da banda, a live terá participações especiais.

A transmissão será realizada pelo Facebook da Polícia Militar.