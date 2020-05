Pesquisa diz que 58% dos acreanos conhecem alguém com Covid-19

Pesquisa divulgada neste domingo (24) pelo portal Trocando Fraldas (www.trocandofraldas.com.br) mostra que 58% dos acreanos conhecem alguém que tenha contraído Covid-19. Ao mesmo tempo, os acreanos estão entre os quatro mais preocupados com o comportamento inadequados das pessoas.

Uma boa prova disso são as constantes denúncias de filas, aglomerações, festas e outros comportamentos feitos inclusive pela própria sociedade. Em redes sociais, grupos denunciam esse tipo de situação e contam com apoio das autoridades sanitárias e policiais.

No Amazonas, que detém a maior taxa, 77% dos entrevistados pelo portal disseram conhecer alguma pessoa que adoeceu do novo coronavírus. Mato Grosso do Sul detém o menor índice: apenas 18% conhecem paciente da doença.

Desde que surgiram os primeiros casos de coronavírus na China em dezembro de 2019, o vírus têm se espalhado de forma devastadora em todo o mundo. No Brasil, a Covid-19 já levou à óbito mais 16.700 pessoas, segundo o Ministério da Saúde, e os números não param de subir.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou diversas medidas de segurança no país, como a restrição da entrada de estrangeiros; o fechamento de creches, escolas, e instituições de ensino superior; fechamento de lojas e restaurantes; entre outros. Além disso, cada estado brasileiro adota suas medidas exclusivas de segurança. Até mesmo a própria população se protege como pode.

No Acre, o número de mortes não para de subir e a subnotificação pode estar escondendo outras situações.

“Constatamos em nosso mais recente estudo, que de todos os entrevistados, pelo menos 61% deles deixou de ir à uma consulta médica desde que a pandemia começou. Sendo assim, percebe-se que ao tentar conter a pandemia, outros problemas de saúde são negligenciados, exames não são feitos, e falta prevenção, como por exemplo para o câncer ou doenças infecciosas”, diz o portal.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 16.500 pessoas de 15 à 18 de maio de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.