Morre aos 93 anos, Marieta Messias, avó de Gladson Cameli

Morreu na noite deste domingo, 24, no Hospital Adventista, em Manaus (AM), dona Marieta Messias, de 93 anos, avó do governador Gladson Cameli. Ela estava na UTI em estado grave sofrendo problemas com respiratórios.

O governador do Acre, Gladson Cameli viajou neste domingo pela manhã para visitar a matriarca da família Cameli, que é mãe do empresário Eládio Cameli , pai de Gladson e também do ex-governador Orleir Cameli e Francisco Cameli, ambos falecidos.

Cameli confirmou o óbito da matriarca ao ac24horas na noite deste domingo e afirmou que o velório e enterro deve ocorrer em Manaus na segunda-feira, 25.

O ac24horas apurou que ela será velada e sepultada em Iranduba, próximo a Manaus, no Estaleiro Juruá, onde também foi velado o empresário Francisco Cameli, o Chiquinho, filho mais velho da matriarca .

Originária do seringal Belo Horizonte, localizado na região do Alto Juruá, foi a quinta filha de Manoel Carneiro Messias. Marieta era a matriarca da família Cameli e completaria 94 anos no próximo dia 3 de setembro.

Casada com Marmud Ferreira Cameli, iniciou a alfabetização dos três filhos (Chiquinho, Orleir e Eládio) em casa, ainda no seringal Belo Horizonte, e além de trabalhar nas atividades domésticas ajudava o esposo nos negócios.

Em 1969 mudou-se definitivamente com a família para o município de Cruzeiro do Sul, aonde viveu por muitos anos, chegando a trabalhar no comércio local, mudando-se para Manaus entre os anos de 1996 a 1997.

Marieta também era tia do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal César Messias, e também do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado estadual Vagner Sales.

O governador Gladson Cameli fez uma postagem nas suas redes sociais na tarde deste domingo (24) lembrando do legado de sabedoria, fé, coragem e trabalho da avó, registrando ainda seu amor aos ensinamentos deixados por ela.

“Este é um momento de muita dor, mas Deus tem nos confortado pelo legado e memória de dedicação e honra que ela deixou para nossa família e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Agradecemos a todos que estão prestando suas condolências diante da tristeza imensurável que vivenciamos agora”, disse Gladson Cameli.