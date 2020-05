Jovem é encontrado morto com mãos e pés amarrados e perfurações de faca no corpo

O jovem Ronaldo Ribeiro de Lima, de 20 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo (24) com as mãos e os pés amarrados, com marcas tortura e perfurações de faca no corpo em uma área de mata localizada no Ramal do Rodo, na região do bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o corpo foi encontrado por moradores da região que avistaram urubus sobrevoando a área de mata, ao averiguarem o que estava acontecendo, os moradores encontraram o corpo em estado de decomposição.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Moradores não souberam informar nada sobre o crime. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).