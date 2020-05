Josimar Tavares, membro do comitê de enfrentamento à pandemia, morre de Covid-19

Josimar Tavares era membro do comitê criado pelo governo do estado para discutir as ações de enfrentamento à pandemia e tentar evitar que as vítimas da doença sejam em menor número possível.

Por ironia do destino, Josimar, que tinha 46 anos, foi contaminado com o novo coronavírus e mesmo internado e recebendo atendimento no pronto-socorro de Rio Branco não resistiu e é mais uma vítima fatal da doença no Acre. O falecimento aconteceu na noite deste sábado, 23.

Josimar Tavares era cargo comissionado na Secretaria Estadual de Saúde e era um conhecido militante político. Nas últimas eleições foi candidato à deputado estadual pelo PTB, mas não conseguiu sem eleger.

A Sesacre divulgou uma nota de falecimento:

NOTA DE FALECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica o falecimento do servidor Josimar Tavares, membro do comitê estratégico de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no estado, e por isso, diretamente engajado nas ações do gabinete do secretário Alysson Bestene, ocorrido na noite deste sábado, 23, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Josimar foi mais uma vítima da infecção pelo coronavírus, e, desde os primeiros casos de Covid-19, estava mobilizado nas ações da Sesacre para reduzir os efeitos da pandemia em todo o estado, ao lado de outros grandes gestores da pasta.

À família enlutada, as condolências dos funcionários da Secretaria de Saúde, rogando a Deus que o receba com júbilos, como toda pessoa imbuída em servir ao próximo merece, sobretudo, com o afinco que tinha o Josimar. E que Ele conforte o coração dos amigos e familiares.

Rio Branco, AC, 23 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre