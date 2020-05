Jenilson defende pagamento do auxílio emergencial aos servidores do Pró-Saúde

Na sessão extraordinária deste domingo, 24, o deputado estadual Jenilson Leite defendeu que o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 420,00 fosse pago aos servidores do Pró-Saúde.

O deputado apresentou duas emendas modificativas, para o que benefício pago aos servidores da área segurança pública e de saúde, fosse estendido aos profissionais lotados no Pró-Saúde e os trabalhadores da área administrativa.

No sábado, ao suspender a sessão, o governo concordou em conceder o benefício aos trabalhadores do Pró-Saúde e setores administrativos das unidades de saúde estadual, mas não cumpriu o acordo.

O PL votado hoje veio modificado. “O governo exclui o pessoal do Pró-Saúde e do setor administrativo, mesmo estando expostos ao contágio. São trabalhadores que estão lutando contra à pandemia. Qual diferença de um enfermeiro do Pró-Saúde para um que é lotado na Sesacre? Nenhuma, mas o governo exclui esses trabalhadores. Nós fizemos nossa parte contra essa injustiça”, lamenta o deputado.