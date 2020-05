Governador visita a avó internada em estado grave e a homenageia em rede social

O governador Gladson Cameli usou as redes sociais para homenagear a matriarca da família Cameli a quem visita neste domingo, 24, no Hospital Adventista em Manaus, capital do Amazonas.

Marieta Messias Cameli tem 93 anos e se encontra em estado de saúde gravíssimo, vítima de problemas renais e respiratórios.

Gladson diz no texto que só um milagre é capaz de restaurar a saúde de avó. Afirma ainda, bastante emocionado, que vai guardar da avó a imagem de uma mulher forte e dedicada à família e aos amigos.

A cruzeirense Marieta Messias Cameli é mãe do empresário Eládio Cameli, pai do governador. Também era mãe do ex-governador Orleir Cameli e do empresário Francisco Cameli, ambos já falecidos.

Veja a publicação do governador: