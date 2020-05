Bandidos entram em casa de policial, roubam arma, carro e fazem o limpa

Mais uma família foi vítima da violência em Rio Branco. Dois homens armados invadiram a casa de um policial legislativo na madrugada deste domingo (24), localizada no bairro Vila Nova, em Rio Branco, renderam toda família, roubaram uma arma de fogo, carro e fizeram um verdadeiro limpa na casa.

De acordo com informações da família, era por volta de 1h da madrugada quando dois criminosos, membros de uma facção, um em posse de uma de fogo, e outro com uma faca, pularam o muro da residência, abriram silenciosamente a porta com uma chave mestre, renderam a filha do policial e a amarraram ela na cama de seu quarto, em seguida , ele foram até o quarto do casal e os amarraram.

A família passou aproximadamente duas horas nas mãos dos bandidos que ao todo momento os torturavam e os ameaçavam de morte se não entregasse o que pediam.

Na ação dos bandidos foram roubados objetos pessoais, aparelhos eletrônicos, uma arma e o veículo Gol, de cor vermelha, placa NAF-8651.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu as vítimas à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Na manhã deste domingo, após uma ampla divulgação nas redes sociais, os Policiais Militares do 3° Batalhão encontraram o carro roubado abandonado atrás da pousada Aquiri, no bairro Santa Cruz, em Rio Branco. A polícia segue em busca dos criminosos e recuperar os pertences roubados.