Polícia apreende caminhão com madeira irregular no município de Mâncio Lima

Na madrugada desta sexta-feira 22, a Polícia Militar apreendeu no Ramal 20, em Mâncio Lima, um caminhão com 12,27 metros cúbicos de madeira sendo transportada de maneira irregular, configurando crime ambiental.

A ação da ROTAM teve o apoio dos policiais do Pelotão Ambiental de Cruzeiro do Sul. O motorista do veículo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para os demais procedimentos do flagrante.