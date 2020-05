Mazinho entrega 6 mil kits de higiene à população de risco em Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) encabeça mais uma entrega de grande importância aos moradores de Sena Madureira. Após dar início à distribuição de cerca de 20 mil máscaras de tecido, agora a prefeitura começa a entregar 6 mil kits de higiene para a população que faz parte do grupo de risco do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A intenção, segundo Serafim, é oferecer maior proteção aos idosos, crianças e pessoas que tenham alguma comorbidade que possa agravar os sintomas da Covid-19.

Os 6 mil kits são compostos de máscara de tecido, sabão, sabonete, hipoclorito de sódio e álcool. A distribuição é feita pela secretaria municipal de saúde, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, e a secretaria de Assistência Social, aos moradores que já são cadastrados por vulnerabilidade social e econômica. A entrega começou pelo bairro Segundo Distrito e adjacentes.

“Neste momento é importante que as pessoas tenham produtos para se manterem higienizadas e evitar a contaminação do vírus. Essa é só uma das ações que a prefeitura vem desencadeado em prol da saúde da nossa população. Nossa gestão tem esse compromisso com os moradores de Sena Madureira”, afirma Mazinho Serafim.

A prefeitura também está na fase final da montagem do hospital de campanha que vai receber os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. “Já está tudo bem encaminhado. Esperamos que no máximo na próxima terça-feira o hospital já esteja montado”, diz o prefeito. O objetivo da ação é separar os pacientes infectados pelo coronavírus dos demais que estão no Hospital João Câncio Fernandes.

O hospital de campanha é uma conquista da prefeitura com apoio da secretaria estadual de Saúde e o governo do Estado. “Nós da prefeitura, todos os funcionários, estamos lutando todos os dias para a melhoria da saúde do nosso povo”, assegura Mazinho.