Licitação do anel viário de Brasileia deve acontecer em 15 dias

Finalmente parece que o anel viário de Brasileia vai sair do papel. Pelo menos é que diz o governo do Acre após o anteprojeto da obra ser aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit/Brasília), a aprovação do anteprojeto para construção do anel viário de Brasileia.

Foram feitas correções dos parâmetros técnicos junto ao DNIT, como revisão no projeto de engenharia, geometria, terraplanagem, pavimentação, drenagem, desapropriação e um apanhado geral para que esteja conforme as normas dos órgãos reguladores.

Agora, o governo tem a expectativa de licitar a obras nos próximos 15 dias.

O projeto do anel viário de Brasileia está emperrado desde o ano de 2016.