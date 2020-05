Hospital do Juruá recebe mais 4 respiradores mecânicos para a UTI/COVID-19

O Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul recebeu no início da tarde deste sábado, 23, quatro respiradores mecânicos que serão instalados na Unidade de Terapia Intensiva Covid-19 da unidade hospitalar, que passa a contar com doze leitos completos de UTI.

Outros três equipamentos que estão em manutenção em Rondônia, deverão ser trazidos para Cruzeiro do Sul na próxima semana, além de testes rápidos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Para o SAMU chegou uma cápsula para o transporte de pacientes infectados. Feijó e Tarauacá também vão receber iguais.

Na Maternidade de Cruzeiro do Sul será instalada uma cápsula Vanessa. Porto Walter e Marechal Thaumaturgo receberão dois equipamentos desse tipo.

A cápsula Vanessa possui um sistema de ventilação, não invasivo que serve como uma barreira de proteção contra o vírus, para que os profissionais da saúde possam atender os pacientes contaminados.

“O governo do Estado está empenhado em dotar a região de equipamentos e insumos de modo a minimizar os impactos do coronavírus na região”, cita Muana Araújo, coordenadora da Regional de Saúde do Juruá.