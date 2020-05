Vereador pede a “não politização” da cloroquina e fala sobre estudos em pacientes da UPA

O médico infectologista e vereador, Eduardo Farias, usou seu tempo na sessão virtual, para pedir a não politização da cloroquina. O assunto voltou à tona quando o vereador Artêmio Costa (PL) afirmou que já comunicou a sua família que caso fosse acometido pelo vírus, permitissem o uso da cloroquina.

Farias afirmou que no Acre foi construído um protocolo sob o comando do médico infectologista Thor Dantas, que contém nas indicações terapêuticas a hidroxicloroquina.

“Existe um estudo feito pelo Albert Einstein que indica a cloroquina, nós aqui do Acre, estamos participando deste estudo. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, temos nove pacientes que participaram desse estudo. Os resultados vão sair em breve. O fato é que a cloroquina tem suas limitações, desde que a gente tratava com malária têm isso, cardiopatas, hipertensos. O fato é que ela tem problemas, e tá apresentando nos trabalhos que estão sendo feitos, que nos casos graves, o medicamento não é indicado”, afirmou.

O vereador Eduardo Farias também afirmou que nesse momento, o Estado mostra o seu papel em meio à Covid-19. “Essa pandemia tá mostrando para o mundo todo, que são os governos nacionais, que estão conseguindo mitigar ou amenizar o risco e o sofrimento das populações. O estado forte é capaz de proteger a sua população. A iniciativa privada por máximo que faça, é insuficiente”, concluiu.