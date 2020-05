Saúde ameaça greve contra auxílio aos servidores da Segurança

O envio do Projeto de Lei (PL) que prevê um auxílio financeiro de R$ 450 reais a mais de 4,5 mil servidores da área de segurança já começou a causar atrito entre sindicatos da Saúde e governo antes mesmo de ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Se aprovado, o PL deve impactar em cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos durante três meses.

A polêmica começou já com o anúncio da sessão extraordinária que vai ocorrer neste sábado (23). Entidades sindicais ligadas à área da saúde no Acre se pronunciaram. O Sindicato dos Servidores da Saúde (Sintesac) afirma que a medida pode resultar em greve na saúde em plena pandemia da Covid-19. Segundo o Sintesac, o clima entre os servidores da saúde é de revolta e decepção.

Leia a nota da entidade sindical na íntegra:

Governo cria Auxilio Temporário de Emergência em Saúde, sem destinar um centavo para a área de saúde e cria um clima geral de revolta entre os trabalhadores em saúde, que estão na linha de frente no combate ao COVID 19.

Que PL que discrimina a saúde, pode suscitar greve em plena pandemia.

Ao anunciar envio do PL, que dever ser apreciado no próximo sábado, dia 23/05/20, na ALEAC, sem suprir nenhuma demanda dos trabalhadores em saúde, a informação gerou um clima de revolta, e decepção, o que pode culminar com um processo paralisatório em plena PANDEMIA, como suscitou o presidente do SINTESAC, em sua manifestação.

“Nada contra os agentes de segurança, mas os nossos trabalhadores em saúde, que agonizam a séculos, sem um reajuste, e hoje morrem nos hospitais, combatendo as mazelas do sistema e a PANDEMIA, não tem até hoje, a resposta do auxílio saúde, SABER de uma decisão é de indignar todos trabalhadores em saúde do nosso estado.

Serão SEIS MILHÕES de reais de investimento no auxílio, e pra nós da saúde, resta o COVID 19 para nos contentar.

Parabéns Gladson Cameli, são em momentos como estes, que mesmo morrendo, e sem saber a onde pedir socorro, que nos dá vontade de jogar tudo pra CIMA E CONVOCAR UMA PARADA GERAL DA NOSSA SAÚDE, para ver realmente quem merece esse auxílio.