Pacientes esperam mais de 8 dias por resultado de Covid-19

Angustiado, familiares de paciente que pediu para não se identificar, procuraram o ac24horas, na manhã desta sexta-feira, 22, para denunciar a demora na entrega do resultado para o Covid-19. Com sintomas, o paciente foi levado à UPA do 2º Distrito, no último sábado, 16, porém passado seis dias da coleta não sabe ainda o resultado do exame.

Em contato com o setor responsável, o paciente foi informado que estão sendo divulgados os resultados dos pacientes atendidos dia 14 de maio, ou seja, o tempo de espera pelo resultado é superior a oito dias.

O Boletim desta quinta-feira, 21, mostrava que no Estado até o momento foram registrados 9.800 casos notificados, tendo sido 5.144 (52,5%) casos descartados, 3.103 (31,7%) confirmados e 1.556 (15,9%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR.

Segundo a Secretária de Estado de Saúde, a alta demanda, é a causa do resultado do exame ainda não ter sido divulgado.

Acre pode ter mais de 5 mil infectados

No último sábado, 16, o Acre tinha 1.800 casos de Covid-19, passado seis dias, temos atualmente, 3.343 casos, ou seja, é quase o dobro, mas ao que tudo indica, esse número pode ultrapassar os 5 mil casos, se levarmos em consideração o atraso na divulgação dos resultados desses exames.