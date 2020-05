O PT enquanto esteve no governo com Lula e Dilma foi acusado de alguns crimes considerados imperdoáveis por seus adversários: Ter partilhado o poder para formar uma base forte de sustentação no Congresso no “toma-lá-dá-cá” com partidos aliados e ter aparelhado a máquina pública com militantes.

O presidente Bolsonaro está fazendo a mesma coisa para se manter e continuar no poder. O Jair trouxe de volta ao cenário político velhas raposas como Carlos Marum, Waldemar Costa Neto, Roberto Jefferson e toda uma corriola de políticos safados protagonistas de escândalos no Mensalão e Petrolão. Só falta o Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Collor de Melo e Aécio Neves. O governo do PT era para ser diferente, não foi. O governo do Bolsonaro é para ser diferente, não está sendo.

Sobre a acusação de aparelhamento do estado em que o PT foi seriamente acusado (com razão), o presidente está fazendo a mesma coisa. Se o PT fazia com os militantes, o Bolsonaro faz com os militares. Sabe qual a diferença? Nenhuma! Militar quando deixa a caserna passa a ser militante como qualquer outro cidadão. O PT fez errado? O Bolsonaro está errando? Não; esse é o jogo político para a manutenção do poder. É a política como é, não como deveria ser. Essa prática todos fazem. Por isso nunca diga: dessa água não beberei. No frigir dos ovos não há nenhuma diferença entre eles.

“A monarquia degenera em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em anarquia”.

(Políbio)

. Chegamos ao ponto de que a única maneira de salvar vidas da Covid-19 é intensificar o isolamento e o governo conseguir respiradores para os casos mais graves.

. As UTI’s estão em fase de congestionamento!

. O presidente Bolsonaro se reuniu com governadores com mais de três meses de atraso.

. Antes tarde do que nunca!

. O Uruguai, com a 3,5 milhões de habitantes, teve menos mil casos da Covid-19 e 20 mortes!

. Estamos falando da nação mais evoluída da América Latina; o Brasil, em relação ao nosso vizinho, está na idade média.

. Uma parte da bancada federal é bem atuante, já a outra dorme em berço esplêndido.

. O Lula já mandou um recado aos petistas:

. Com Marina Silva e Ciro Gomes não tem conversa!

. Foi essa mesma lógica dele que elegeu o Jair Messias Bolsonaro o presidente da república; e vai reelege-lo.

. A onça envelheceu…

. Politicamente falando, a Pandemia trabalha contra a reeleição de prefeitos; as eleições no período do inverno também contribuem.

. A propósito, as eleições deverão ser realizadas esse ano a qualquer custo; mandatos legalmente não podem ser alongados.

. Bom dia!