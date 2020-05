Membro de facção é ferido com duas facadas após briga com rival, no bairro da Paz

Jhonata Ferreira da Silva, de 21 anos, foi ferido a golpes de faca no final da tarde desta sexta-feira (22). O crime aconteceu na Rua Campinas, no bairro da Paz em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jhonata, que é membro de uma facção, estava andando na rua quando um homem não identificado o abordou. A vítima e o agressor entraram em luta corporal e Jhonata foi ferido com duas facadas, uma que atingiu as costas e outra no braço. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o faccionário ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do autor do crime e seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).