Mais de trezentos militares já foram afastados do serviço por contágio da Covid-19

A Associação dos Militares (AME) anunciou, através das redes sociais, que mais de trezentos policiais e bombeiros já foram afastados por contágio com o Convid-19. As informações foram obtidas junto às equipes médicas da PM e do Corpo de Bombeiros.

“Os militares e os servidores da saúde estão na linha de frente no combate ao Covid-19, isso faz com que eles se exponham mais ao vírus e sejam mais facilmente infectados, mesmo com as medidas de proteção sendo adotadas”, afirmou o presidente da AME, sargento Kalyl Moraes.

Afirma-se que cerca de cem bombeiros e duzentos policiais militares já foram infectados. No Corpo de Bombeiros, o quartel de Xapuri chegou a ser fechado por precaução, porque alguns militares testaram positivo e acabaram tendo contato com os demais colegas de trabalho.

“Dos 17 bombeiros de Xapuri, quatro testaram positivo, mas eles tiveram contato com os demais colegas e o quartel teve que fechar. Os bombeiros ficaram em avaliação até saída dos resultados dos exames”, disse o presidente das praças do Corpo de Bombeiros, cabo Diego Costa.

A maioria dos militares que foram infectados, já retornou aos serviços. Outros ainda continuam em avaliação e tratamento.