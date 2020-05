Instituições públicas de ensino superior podem aderir ao Sisu 2020.2 a partir de 25 de maio

Estudantes poderão consultar quantidades de vagas ofertadas

Instituições públicas de ensino superior que quiserem ofertar vagas para os seus cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para o segundo semestre de 2020, vão poder aderir ao programa a partir da próxima segunda-feira (25) até 29 de maio. Já o prazo para retificação do termo de adesão será de 1º a 5 de junho.

Com a publicação dos editais de adesão de cada instituição participante, os estudantes interessados em concorrer ao ingresso em uma universidade ou instituto público vão poder consultar os cursos e quantidade de vagas que serão disponibilizadas por cada uma delas.

O Sisu é um dos programas do governo federal que viabilizam o acesso de brasileiros a um curso de graduação com vagas destinadas, exclusivamente, para universidades públicas do país. As vagas são ofertadas semestralmente e para participar é preciso ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e não ter zerado a redação. Também é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas objetivas.

Bolsa de estudo para faculdade

Quem não participou do Enem 2019, mas deseja começar o ensino superior ainda neste ano, pode contar com uma bolsa de estudo para a faculdade por meio do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional privado do país, que oferta descontos de até 70%. Além de não ser necessário apresentar a nota do Enem, também não é preciso comprovar renda.

O Educa Mais atua em todo o país, em parcerias com faculdades, centros universitários e universidades com ofertas de cursos presenciais e a distância (EAD) para diversos cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site do programa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil