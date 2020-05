Forneck diz que população não pode ser culpada por não conseguir manter o isolamento

O vereador Rodrigo Forneck afirmou na sessão online desta sexta-feira, 22, que o poder público não vem conseguindo manter o isolamento social e completou dizendo que é errado culpar a população por isso.

“O trabalhador, infelizmente, precisa sair de casa para garantir o sustento da família e, quando apresenta algum sintoma, o patrão cobra dele um laudo médico, obrigando-o a ir numa unidade de saúde, já superlotada, em busca de um exame”, afirmou.

O petista sugeriu que o poder público implante uma Central de Telemedicina, para dar assistências às pessoas com sintomas de covid-19. Segundo o parlamentar, a oferta do serviço de atendimento médico virtual iria desafogar o sistema de saúde e evitar que pessoas sadias adoeçam.

A implantação do Centro de Telemedicina ganhou apoio do médico infectologista e vereador, Eduardo Farias (PCdoB). “Considero muito importante a implantação da Central de Telemedicina, pois realmente encontramos nas unidades de saúde pessoas com dúvidas e sintomas leves, que poderiam ser assistidas de casa. É importante também que paciente que recebe alta médica seja referenciado à unidade de saúde próxima da sua casa para dar continuidade ao tratamento”, disse.