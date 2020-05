Guto, ex-vice-prefeito de Acrelândia, morre vítima de infarto

Acrelândia perdeu nesta sexta-feira, 22, uma figura de extrema importância para a história do município. José Augusto da Silva, ou simplesmente Guto como era conhecido, foi fundador do município, vice-prefeito e vereador.

Foi, inclusive, o vice-prefeito quando Tião Bocalom comandou a gestão de Acrelândia.

No governo passado, Guto foi gerente da extinta Secretaria de Agricultura e Pecuária (SEAP) no município e um dos principais responsáveis pelo apoio ao fortalecimento da produção agrícola na região, principalmente coordenando a distribuição de mudas de café, já que Acrelândia é o principal produtor do grão no Acre.

Nesta sexta-feira, Guto, sofreu um infarto em sua própria residência e não resistiu. Segundo amigos, ele já havia tido um princípio de infarto meses atrás e estava em tratamento de saúde.

Por conta da pandemia do coronavírus, a família não informou se será realizado velório.