Energisa diz que animal causou pane elétrica em três bairros próximo ao INTO

A Energisa Acre informa que em decorrência de danos causados por um animal na rede de distribuição, houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica nas imediações dos bairros Tangará, Portal da Amazônia e Floresta Sul. Assim que acionadas, nossas equipes efetuaram a transferência do suprimento de energia do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO-AC) para outro circuito, isolando a parte defeituosa e normalizando o atendimento ao hospital.