Embrapa realiza live para discutir produção de café com sustentabilidade na Amazônia

O Brasil é o maior produtor, exportador e o segundo maior consumidor de café de todo planeta. Na região Norte, o primeiro lugar disparado é de Rondônia, que tem a quinta maior produção nacional. Este ano, a produção deve passar dos 2,3 milhões de sacas. O Acre, apesar de ser o segundo maior produtor do grão no Norte, está anos-luz de distância do estado vizinho. A produção acreana é de apenas 32.817 sacas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As dificuldades e vantagens da produção cafeeira no Acre e em Rondônia serão temas de uma live realizada pela Embrapa na tarde desta sexta-feira, 22.

Participam da conversa Eufran Amaral, chefe-geral da Embrapa Acre, Alaerto Marcolan, chefe-geral da Embrapa Rondônia, Enrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia, e Edivan Azevedo, secretário de Produção e Agronegócio do Acre.

A live começa às 14 horas, no fuso horário acreano.