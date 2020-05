DNIT vai licitar obras de R$ 79 milhões na BR-364, entre Sena Madureira e Feijó

Empresas acreanas poderão participar na próxima segunda-feira, 25, da licitação de obras de R$ 79 milhões na BR-364, que será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O contrato será de correções das erosões no trecho entre Sena Madureira e Feijó, uma extensão aproximada de 225 km, onde há muitas rupturas de taludes.

Com relação ao trabalho de manutenção da BR, já licitado, as empresas estão se mobilizando para intensificar os serviços a partir de junho. Muito material, como pedras, é transportado para a rodovia.

A estrutura instalada próxima à Cruzeiro do Sul já está pronta para usinar o asfalto (CBUQ), que será utilizado no trecho do Rio Liberdade à Tarauacá.

Outra frente de serviço na BR será das empresas que atuaram nos últimos 5 anos, que terão que refazer o serviço, que apresentou falhas em vários trechos da estrada: é o retrabalho.

O superintendente regional do DNIT no Acre, Carlos Moraes, cita que “só no retrabalho serão utilizados aproximadamente 5 mil m³ de pedra, sem custo algum para o DNIT. Será feita a correção dos bordos da Rodovia”.