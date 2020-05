Disque-Coronavírus já realizou mais de 4 mil consultas a população do Acre

O Disque-Coronavírus já realizou mais de 4.000 atendimentos no Acre desde que foi implantado, em março.

A plataforma, que mantém dois números de telefone celular, foi idealizado para informar a população sobre a Covid-19.

O Disque-Coronavírus conta com os alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) que atuam em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para fazer o atendimento voluntário por meio do aplicativo WhatsApp.

Os números (68) 99228 5036; (68) 99226 4748 e (68) 99996 0593 são exclusivamente para que pessoas com suspeita de Covid-19.