Deputada Jéssica Sales libera R$ 500 mil para o Hospital de Amor

A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) conseguiu no Ministério da Saúde, a liberação de emenda impositiva de sua autoria, no valor de R$ 500 mil para o Hospital de Câncer de Barretos, agora conhecido como Hospital de Amor. O recurso é fruto de um acordo firmado entre a bancada do Acre e o presidente da instituição, Henrique Prata, para o atendimento de pacientes acreanos que precisam fazer o tratamento de câncer fora do domicílio. Cada deputado e senador contribuiu com igual valor em emendas no orçamento da União.

De acordo com a deputada Jéssica Sales, todo o valor adquirido é importante, pois o Hospital de Amor, além de ser considerado o melhor Hospital da América Latina no tratamento de neoplasias, é referência e apoio para o estado do Acre.

Médica, Jéssica Sales defende estes recursos ao Hospital de Amor, e comemora por ter participado da inauguração de uma sede na capital, Rio Branco, em 2018. Ciente da importância deste Hospital para os acreanos, a deputada desde do primeiro mandato é parceira e já destinou R$ 3,9 milhões, em emendas e extraemendas, para apoio à instituição.

“Sei da importância dessa instituição para as pessoas que são acometidas pelo câncer, e nossos acreanos também merecem ter acesso a este hospital, considerado o melhor hospital da América Latina. Merecem ter a esperança, e todas as chances de cura. Enquanto eu estiver como representante do povo, nesta missão, irei sim ajudar”, disse Jéssica Sales.