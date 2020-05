Criminosos são presos com arma e dinheiro após roubar farmácia na Chico Mendes

Uma ação de Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente na noite desta quinta-feira, 21, pelo crime de roubo a uma farmácia localizada na Avenida Chico Mendes, próximo a Corrente, no segundo distrito de Rio Branco.

A polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando recebeu informações de um popular que estava ocorrendo um assalto na farmácia. A guarnição policial se deslocou rapidamente ao local e encontraram os criminosos saindo do estabelecimento. Foi feita abordagem e localizaram em posse dos bandidos um revólver calibre 38 com 6 munições e R$ 704,00 em espécie do caixa da empresa.

A dupla foi encaminhada juntamente com as armas de fogo e o dinheiro à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Os criminosos responderão pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. A farmácia que fica localizada próximo ao Batalhão de Trânsito, já foi roubada várias vezes este ano.