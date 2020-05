Covid-19 pode fazer vítimas até 2021 caso população não respeite os perigos da doença

O Centro de Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) estima que as contaminações por Covid-19 no estado podem continuar até janeiro de 2021, se as pessoas continuarem intensificando a movimentação nas ruas.

O caos já está instalado, de acordo com o próprio governo. Sem vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a situação fica ainda mais complicada. Além disso, no momento não há mais respiradores disponíveis, embora o Governo do Estado do Acre tenha garantindo a chegada de mais 50 aparelhos para os próximos dias.

Desde o último dia 18 deste mês de maio, a média de contaminados pelo novo coronavírus no estado é de 276,75 pessoas por dia, informa a Agência de Notícias do Acre.

Foram 1.107 novos casos confirmados em apenas quatro dias, ou seja, do dia 18 até esta quinta-feira, 21, mais de 1.100 pessoas contraíram o vírus. Esse cenário pessimista dos profissionais acontece porque a população continua ignorando a regras de isolamento social e repassando a doença adiante.