Carteiro de Cruzeiro do Sul testa positivo para Covid-19 e não sabe como se contaminou

Um dos 11 carteiros que atuam em Cruzeiro do Sul testou positivo para Covid-19. O homem que trabalhava na entrega de cartas em bairros da cidade, não sabe como foi infectado. O servidor, que já vinha sentindo sintomas, está afastado do trabalho há cerca de uma semana e o resultado do exame saiu nessa quinta-feira (21).

Ainda não há informações sobre o contágio de outros carteiros e demais funcionários dos Correios, onde também funciona um posto da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

Em Rio Branco, já houve casos positivos de Covid-19 na agência do Bosque e no Centro de Distribuição Domiciliar – CDD, situado na Av. Floriano Peixoto. No CDD, houve a desinfecção do local.

Em Cruzeiro do Sul, o gerente dos Correios, Airton Pessoa, disse que não pode se manifestar sobre o assunto.