Aleac vai realizar sessão extraordinária por auxílio de R$ 420 para servidores da segurança

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, convocou os deputados estaduais para uma sessão extraordinária neste sábado, 23, às 9 horas da manhã.

O objetivo é analisar o Projeto de Lei do governo do estado que cria um Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) destinado a suprir os gastos excepcionais e emergenciais decorrentes da exposição excessiva dos agentes da área da segurança pública aos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Pela proposta enviado em caráter de urgência por Gladson Cameli o auxílio será no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), com impacto mensal aproximado de R$ 2 milhões de reais. O auxílio vai beneficiar mais de 4.500 servidores da área da segurança.

De acordo com o Projeto de Lei, o auxílio será pago por três meses, tendo a possibilidade de prorrogação enquanto durar o estado de calamidade pública no Acre por causa da pandemia do coronavírus e também desde que haja disponibilidade financeira e orçamentária.