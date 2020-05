Acre registra 240 novos casos de coronavírus e mais duas mortes; total é de 3.343 infectados

O Acre alcançou o registro de 3.343 casos de Covid-19. O número foi possível com o acréscimo de 240 novos casos registrados nesta sexta-feira, 22.

Além de manter a média de mais de duas centenas de casos como vem acontecendo nos últimos dias, foram registradas mais duas mortes provocadas pela doença. Com isso, o número total de vítimas fatais chega a 80.

O primeiro é de uma mulher de 59 anos, cujas iniciais são M. C.C. Ela deu entrada no último dia 10 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e veio a óbito nesta sexta-feira, dia 22. A paciente residia no município de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte é da paciente R.N.S.F., de 37 anos, que deu entrada no dia 13 de maio, na UPA Franco Silva e veio a óbito no mesmo dia. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades.