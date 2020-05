Vereadora pede que RBTRANS encaminhe contrato da empresa Aviação Floresta

O protesto de funcionários da Auto Aviação Floresta repercutiu na Câmara de Rio Branco, na sessão virtual desta quinta-feira (21). A vereadora Lene Petecão (PSD) encaminhou um ofício endereçado ao Superintendente da RBTRANS, Nélio Anastácio, em que pede o contrato que permite a empresa operar em Rio Branco.

Segundo Lene, o protesto mostra que a empresa não vem cumprindo com as obrigações contratuais.

“Desde aquela CPI dos Transportes Públicos, eu, Jarude, e o Duarte, tínhamos visto que a empresa não cumpria com as suas obrigações . O protesto só vem reforçando esse argumento. Precisamos tomar todas as medidas cabíveis nessa situação”, afirmou.