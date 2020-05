Sena Madureira chega aos 100 casos positivos de Covid-19 com um óbito registrado

O município de Sena Madureira alcançou a marca de 100 casos confirmados oficialmente de Covid-19, conforme boletim da secretaria estadual de saúde desta quinta-feira (21). A prefeitura já confirmou a primeira morte na cidade em decorrência da doença. Dos 100 infectados, somente um paciente evoluiu para a cura. Quatro pessoas estão internadas, sem estado grave.

A cidade já teve 317 casos notificados e, destes, 208 foram descartados. Até o momento, nove exames estão em análise aguardando o resultado do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. Dezessete bairros do município já têm moradores infectados com Covid-19. Os mais afetados são o bairro Centro e o 2º Distrito, com 14 e 13 casos respectivamente. Os bairros Jardim Primavera e Cohab não apresentam nenhum caso positivo.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) junto à secretaria municipal de saúde e o governo do Acre não têm medido esforços para conter a propagação do vírus na cidade e oferecer um atendimento adequado aos pacientes contaminados. Uma barreira sanitária foi montada na entrada da cidade para monitorar quem entra e sai com sintomas ou não da doença. “Estamos tomando todas essas medidas para amenizar o sofrimento provocado por esse vírus. Além das 20 mil máscaras que já tínhamos comprado para a comunidade, fizemos o pedido de mais 20 mil máscaras de tecido, totalizando 40 mil máscaras. Dessas, 5 mil já estão sendo distribuídas nas unidades de saúde”, garante Serafim.

O poder público municipal conseguiu junto ao governo do Estado o aval para a contrição de um hospital de campanha para atendimentos de Covid-19, que ainda será montado. A prefeitura também irá distribuir kits de higiene com álcool em gel à população com vulnerabilidade social e econômica. A cidade terá um aparelho respirador disponível em uma das ambulâncias.

O secretário estadual de saúde do Acre, Alysson Bestene, parabenizou o trabalho que a prefeitura vem realizando nas ações de prevenção e destacou que a união de todos nesse momento de pandemia, é de fundamental importância para combater a Covid-19.

Bairros com casos confirmados de coronavírus em Sena Madureira: Centro (14), Bosque (05), Bom Sucesso (07), Ana Vieira (02), 2º Distrito (13), Zona Rural (05), Vila Militar (06), Pista (01), Vitória (03), Cristo (02), Eugênio Areal (02), Siqueira Campos (03), Praia no Amarílio (01), CSU (01), Travessa Rosa Gonçalves (01), Jorge Alves Júnior (03), Cidade Nova (01).