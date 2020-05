Se não pode ajudar, não atrapalhe!

É muito fácil criticar os procedimentos do governo do estado, da prefeitura da capital e as demais prefeituras do interior em relação ao combate a Covid-19. Difícil mesmo é estar no lugar deles com o peso nos ombros de ter que salvar vidas. Não é momento de embates políticos, principalmente em função do processo eleitoral. Alguns políticos não podem querer tirar proveito eleitoreiro de um sistema de saúde que não estava pronto para enfrentar uma pandemia.

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais categorias do sistema de saúde merecem todo respeito da população e dos políticos. Eles estão na linha de frente da batalha. Cara a cara com a morte dia e noite sacrificando suas próprias famílias e expondo suas vidas. Tem político que não quer abrir mão de um centavo dos seus proventos, mas criticam injustamente os que estão se dedicando a salvar pessoas. Não é justo. Se não pode ajudar ficando em casa, ao menos não atrapalhe quem está trabalhando.

“Não há mal pior do que a descrença, mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão”. (Vinícius de Morais)

. Ao que parece, faltou gasolina de novo na rural do Progressista; adiaram a confirmação do nome do Bocalom.

. O deputado Daniel Zen deverá ser o candidato a prefeito do glorioso PT do Cesário Braga.

. O MDB está para o João Correia assim como o PT para o Cesário!

. Antigamente religião e futebol só se discutia em boteco; as redes sociais se transformaram em um boteco universal.

. Depois que o presidente Jair Bolsonaro passou a falar “porra” manhã, tarde e noite, deixou de ser palavrão!

. Trouxe a “curtura” da caserna para a vida pública!

. Tem quem goste!

. Sim senhor, senhor!

. Até as crianças brincando falam “porra” sem nenhuma preocupação!

. Sinônimo de chateação, aborrecimento, zanga, amuamento, emburramento!

. Quem diria que o Oteniel Almeida cairia por conta da “corona” e não do corona!

. É a vida!

. Quem é cargo de confiança no governo deve estar afinado com as posições do governador Gladson Cameli.

. Elementar, meu caro Watson!

. O governador está dizendo para todo mundo ficar em casa, como pode alguém de sua confiança ficar dizendo o contrário nas redes sociais.

. Já dizia o Moreira da Silva:

. Acorda, Mané!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) não está preocupada se agrada ou desagrada alguém, faz o que entende como certo, o correto!

. É uma virtude!

. A confusão em Epitaciolândia e Brasiléia por conta da chegada da Covid-19 na região causou um certo pânico.

. É a velha história:

. Se o que tem que ser feito for feito com antecedência o impacto da doença é bem inferior ao que estamos vendo.

. Fernando Zamora recuperado e pronto para a batalha!

. O mundo está mudando numa velocidade incrível!

. O que não falta são pré-candidatos a vereadores nas redes sociais; excelente para a nossa democracia.

. Bom dia!