Orientações sobre testes de Covid-19 são atualizadas no Acre

Com ajuda de especialistas, o Governo do Acre atualizou as informações sobre quando deve ser realizado o teste contra Covid-19. O teste conhecido como RT-PCR, que identifica o RNA viral, deve ser realizado a partir do terceiro dia de apresentação dos sintomas, pois feita a coleta antes desse período, pode resultar em um falso-negativo.

No caso dos testes rápidos, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), devem ser realizados depois do sétimo dia de apresentação dos sintomas, mas o melhor é que seja feito a partir do 10º dia, pois ele detecta os anticorpos produzidos pelo corpo para combater o SARS-CoV-2. Se realizado antes desse período, o teste rápido também pode resultar em falso-negativo.

Veja perguntas e respostas sobre os testes:

Quando realizar o RT-PCR?

O RT-PCR deve ser recolhido na primeira semana da doença, em pacientes que apresentam os sintomas como febre e outros sintomas respiratórios, no caso tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro e dificuldade para deglutir.

Quando realizar o teste rápido?

O teste rápido só adianta coletar a partir do oitavo dia, idealmente a partir do décimo dia. Por que? Porque antes disso tem uma grande chance de dar um falso-negativo.

O falso-negativo exclui a possibilidade de estar infectado?

O falso-negativo não exclui doença, principalmente se ele for apresentado antes do oitavo ou décimo dia de sintomas.

Quem pode fazer o teste?

Tanto o teste rápido, quanto o exame que faz a raspagem da mucosa, devem ser realizados em pacientes que apresentam todos os sintomas, considerando a quantidade de exames que é ofertada atualmente.

Quais os sintomas?

A pessoa infectada, comumente sente dor de garganta, febre, tosse, não sente cheiros, tem coriza e não sente o sabor do alimento. Nesse caso é aconselhado que o paciente fique em isolamento domiciliar.

Quando procurar uma unidade de saúde?

O paciente deve procurar uma unidade de saúde quando apresentar sintomas graves como desconforto respiratório, dispneia que é a falta de ar e também quando sentir o agravamento dos demais sintomas.