Ministério da Saúde anuncia mais 202 leitos de UTI e Acre fica de fora

O Governo Federal anunciou no final da tarde desta quinta-feira, 21, a habilitação de mais 202 leitos de UTI voltados exclusivamente para essas pessoas, sendo 6 deles de UTI pediátrica.

Os novos leitos representam um investimento de mais R$ 29 milhões de reais.

Infelizmente, o Acre, onde os casos crescem de forma assustadora todos os dias e o próprio governo já admitiu a possibilidade do sistema de saúde entrar em colapso por falta de leitos de UTI não foi contemplado.

Os 202 leitos serão divididos para os estados da Bahia (21), Minas Gerais (20), Mato Grosso do Sul (10), Rio de Janeiro (26) e Santa Catarina (125).

Em uma semana, o Ministério da Saúde destaca que habilitou 2.554 novos leitos de UTI em todo o Brasil. Com isso, desde o início de abril, quando o Governo do Brasil começou com os processos de habilitação, já são 6.344 leitos de UTI em todo o Brasil, sendo 231 de UTI pediátrica. Para essa finalidade, a pasta já investiu R$ 911,4 milhões.