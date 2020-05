Inmet prevê chegada de friagem ao Acre no próximo sábado, 23

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ligado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), prevê para esta quinta-feira (21) a chegada de uma frente fria de forte intensidade ao país.

O fenômeno favorecerá à ocorrência de fortes chuvas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul entre os dias 21 e 22 de maio. Posteriormente atingirá os estados do Mato Grosso e São Paulo com chuvas intensas no dia 23.

Uma intensa massa de ar frio oriunda da região subantártica se seguirá promovendo uma forte diminuição nas temperaturas a partir do dia 22/05 na regiões Sul e no Mato Grosso do Sul e, a partir do dia 23/05, no Mato Grosso, sul e centro de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Rondônia, sul do Amazonas e Acre, onde é responsável pela conhecida “friagem”.

O aprofundamento do ciclone extratropical, associado à frente fria, deve causar ventos fortes com rajadas, intensificando-se ao longo do dia 22/05 em toda Região Sul do país e em São Paulo.

Os ventos máximos estão previstos para quando o ciclone migra do Rio Grande do Sul para o Oceano Atlântico, entre os dias 23 e 24/05, de ventos costeiros, sobretudo entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas se estendendo até o litoral sul do Rio de Janeiro.

Também há possibilidade, mesmo que remota, de queda de neve nas serras gaúcha e catarinense entre os dias 23 e 24/05. O frio também favorecerá a formação de geadas, especialmente a partir da segunda-feira, 25 de maio, nas serras da Região Sul e sul do Paraná, mas também em áreas isoladas do Mato Grosso do sul, São Paulo e Sul de Minas Gerais.

Os detalhes sobre as condições do clima no Brasil e no Acre a partir desta quinta-feira, 21, estão no site do Inmet.