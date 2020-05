Hospital do Juruá registra mais três mortes por coronavírus em poucas horas

O número de mortes por causa da Covid-19 vai aumentando em Rio Branco e também no interior do estado. Em Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá, foram registrados três óbitos ao longo da última noite.

Uma das vítimas fatais é o ex-gerente da Eletroacre em Cruzeiro do Sul, José Melo. Familiares informaram que Melo chegou a unidade de saúde no início desta madrugada sentindo fortes dores nas costas, chegou a ser intubado, mas não resistiu e veio à óbito por volta das 2h30. Como é determinado o protocolo das vítimas de Covid-19, seu corpo foi enterrado pouco tempo depois, por volta das 6 horas.

Uma outra morte foi de Maria de Fátima Borges, registrada às 4 horas da manhã. A paciente estava internada na UTI de Covid-19 da unidade e não resistiu.

Ainda na noite desta quarta-feira, 20, faleceu o ex-delegado de polícia do município amazonense de Ipixuna, Claldemir Avelino. Conhecido como Sargento Mika, era muito conhecido na região e era pai do atual vereador do também município amazonense de Guajará, Samot.

Com mais essas três mortes, Cruzeiro do Sul pode ter registrado 8 óbitos pelo novo coronavírus.