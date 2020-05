Filha faz apelo para pai com Covid-19 entrar em leito de UTI e Sesacre afirma que não há vagas

Angustiada, Alcileide Felipe da Silva procurou a equipe do ac24horas nesta quinta-feira, 21, para fazer um relato preocupante sobre a situação do seu pai, Raimundo Nonato da Silva Araújo, 65 anos, que se encontra internado na UPA do 2º Distrito desde a última sexta-feira (15) com coronavírus (Covid-19).

Ela conta que seu pai precisa urgentemente de internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas que até agora não conseguiu a vaga porque todos os leitos estão ocupados.

Além de ser integrante de grupo de risco, Raimundo ainda conta com problema no coração. A filha relata que ele se encontra respirando por aparelhos e que o estado dele é grave, embora se encontre estável agora.

“A médica me disse que alguns saem vivos e outros não. Ela deixou isso consciente para nós (família). É muito difícil essa situação. Os médicos falam que ele tá esperando uma vaga na UTI e essa vaga não chega porque não tem mais vaga na UTI. Isso é angustiante. Por favor, consigam uma vaga na UTI para ele”, implorou angustiada.

Sesacre

Ao ac24horas, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou que as UTIs do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e do Pronto-Socorro de Rio Branco estão todas ocupadas. Elas são 32 unidades no total, sendo 24 no INTO-AC e outras 8 no PS.

Já no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, das nove UTIs, quatro estão disponíveis. A Sesacre recomenda ainda que a população continue em isolamento social para evitar um aumento pela demanda desses aparelhos.