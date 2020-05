Em audiência, Bittar consegue mais 50 respiradores para o Acre

O senador Marcio Bittar (MDB) comemorou nesta quinta-feira, 21, o resultado positivo de uma audiência com o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, em que ficou acordado o envio de mais 50 respiradores que devem chegar ao Acre nos próximos dias. O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o secretário de Estado de Saúde Alysson Bestene também participaram da reunião, em Brasília.

Foi Bittar quem solicitou a audiência ao ministro. Pazuello garantiu a chegada de 30 respiradores já neste final de semana em solo acreano. Os 20 restantes deverão chegar na próxima semana. “O governador Gladson me solicitou e nós tivemos uma audiência hoje com o Alysson e o ministro da saúde, que também é um amazônida, e as notícias são positivas”, diz Bittar.

Cameli agradeceu o empenho do senador, que comprova o compromisso de seu mandato com o povo do Acre. “Só tenho a dizer muito obrigado porque em nenhum momento você [Marcio Bittra] tem fechado as portas, pelo contrário, tem aberto, tem se colocado à disposição e tem resolvido as nossas dificuldades”, elogia o governador.

A ida de Gladson e Alysson Bestene a Brasília reforçou a atual situação do Acre com relação à pandemia do coronavírus ao ministro. “Esperamos que ele continue [como ministro], pois conhece bem nossa realidade de deslocamento, logística e tudo mais”.

A garantia de mais 50 respiradores superou a expectativa das autoridades acreanas. “Estamos satisfeitos com os respiradores e os Equipamentos de proteção Individual (EPIs) que irão chegar agora. Só temos a agradecer o senador, pois isso é um trabalho de união que vai gerar dar melhores condições de trabalho e atendimento no Acre”, diz o secretário.

Com o trabalho da equipe e do senador Marcio Bittar, o ministro garantiu 10 respiradores a mais do que estava previsto. “Isso mostra o compromisso com nossa realidade”, diz Bittar.