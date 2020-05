Bombeiros resgatam macaco com suspeita de maus tratos em Sena Madureira

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram um macaco da espécie Callicebus Donacophilus, popularmente conhecido como “Zogue-Zogue”, com suspeita de maus tratos numa residência situada no município de Sena Madureira. O primata havia sido domesticado desde pequeno. Apesar das denúncias, as equipes de resgate não conseguiram comprovar sinais de violência física no animal.

O animal foi capturado na manhã desta quinta-feira, 21, e trazido para o Centro de Tratamento de Animais da secretaria de Meio Ambiente, em Rio Branco.

“Como o animal está domesticado, pode virar presa fácil na floresta, então, iremos levá-lo a um local seguro que fica em Rio Branco”, informou o órgão.

O macaco zogue-zogue é um primata de médio porte existente somente nos biomas sul-americanos da floresta amazônica e Mata Atlântica.