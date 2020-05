Acre tem 286 novos casos e supera os 3 mil infectados por Covid-19

O Acre superou na tarde desta quinta-feira, 21, o número de 3 mil casos de Covid-19. De acordo com o boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram 286 novos casos positivos de contaminação por coronavírus registrados nas últimas 24 horas.

Com a nova atualização, o Acre chega a 3.103 casos da doença.

A Covid-19 também fez três novas vítimas fatais. O total de mortes por causa da pandemia é de 78 pessoas.

A primeira vítima fatal, cujas iniciais são V. L.S, de 71 anos, deu entrada no dia 12 no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito no dia 20. O paciente residia no município de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte é do paciente A. J. C. S.N, de 65 anos, que deu entrada no dia 24 de abril, na Fundhacre e veio a óbito no dia 17 de maio. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades.

O terceiro óbito é de uma senhora, cujas iniciais são M.F B.O. de 66 anos, que deu entrada no dia 14 deste mês no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesta quinta-feira, 21, sendo residente de Cruzeiro do Sul e também possuía comorbidades.