Academias de Rio Branco ignoram recomendação do MPF e tentam reabrir

Apesar de o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC) já terem se posicionado contra a reabertura de academias e espaços esportivos durante a pandemia do novo coronavírus, começou a circular nas redes sociais de Rio Branco esta semana a divulgação de uma live a ser realizada no Instagram da academia Fast Fitness Acre na próxima sexta-feira, 29, com apoio de um advogado empresarial e proprietários de menos 18 academias da capital acreana.

O anúncio compartilhado pelas academias afirma que todas as 18 apoiadoras que constam na divulgação “estão preparadas para reabrir”. Conforme a publicação, a ideia da live seria explicar como esses estabelecimentos estariam se preparando para retornar às atividades.

Embora o anúncio tenha uma conotação de que as academias manifestam desejo de retornar brevemente as atividades, um dos organizadores diz que a ideia da reunião é buscar soluções para somente quando os estabelecimentos puderem reabri. Segundo a organização, a proposta do encontro online é buscar meio de se adequar à realidade e buscar soluções para contornar a crise provocada pelo vírus.

Ocorre que órgãos federais e estaduais enviaram uma recomendação ao governo do Acre, mesmo com a flexibilização oferecida pelo governo federal: “flagrante inconstitucionalidade da inclusão desses serviços entre aqueles ditos essenciais, considerando-se que esta medida é irrazoável num contexto de agravamento da pandemia. Dessa forma, alertamos sobre a desnecessidade de se acatar o posicionamento do Governo Federal, notadamente pelas disposições do Decreto n.5.496/2020 do Estado do Acre, bem como para inconveniência da adoção de posicionamento semelhante, enquanto não exista fundamento científico que aponte que o retorno dessas atividades possa ocorrer de forma segura”, assinam o procurador da República Lucas Costa Dias e o promotor de Justiça Glaucio Oshiro.

As academias apoiadoras da reabertura das atividades são: Start Full, Spaço 15, CT Sérgio Costa, Sporte Fitness, BR Academia, Corpo Ativo, Arena, Mundo Fitness, Fast Fitness, 2R, UP Academia, Via Academia, Prime Academia, Blue Fit, Boa Forma Academia, Dalubi Fitness e Park Academia.